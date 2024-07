Hockeysters ontsnappen aan puntenverlies tegen Duitsland

PARIJS (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn op de Olympische Spelen aan zeldzaam puntenverlies ontsnapt. Yibbi Jansen en Marijn Veen maakten in het vierde en laatste kwart een achterstand ongedaan: 2-1. Strafcornerspecialiste Jansen was in het met 6-2 gewonnen openingsduel met Frankrijk ook al vier keer trefzeker.

Bondscoach Paul van Ass, die nu 40 van de 42 interlands met Oranje won, zal over een groot deel van de wedstrijd niet tevreden zijn geweest. Nederland speelde slordig en wist voor rust nauwelijks kansen te creëren. Felice Albers raakte in het tweede kwart de paal.

Verbetering bleef daarna uit en Duitsland kwam in het derde kwart verrassend op voorsprong. Charlotte Stapenhorst was trefzeker met een backhand. Oranje leek verslagen, maar richtte zich in de laatste periode alsnog op. Jansen maakte eerst gelijk, waarna Veen na goed voorbereidend werk van Frédérique Matla voor vreugde zorgde bij het Nederlandse team (2-1).

Titelverdediger Nederland vervolgt de groepsfase woensdag tegen China.