Coach Doudesis ziet 'juiste reactie' waterpolosters na slap begin

PARIJS (ANP) - Bondscoach Evangelos Doudesis oordeelde hard over de waterpolosters na een lamlendig begin tegen China op de Olympische Spelen in Parijs. "Er zat geen overtuiging in. We waren niet stabiel, gaven de kansen veel te makkelijk weg", zei de trainer na afloop van de wedstrijd in het Centre Aquatique, die Nederland uiteindelijk won met 15-11 na een achterstand van 8-5.

Er waren na de tweede periode harde woorden nodig om Oranje, de wereldkampioen van 2023, in de juiste 'mindset' te brengen. "Het kan een keer gebeuren dat de ploeg een mindere dag heeft, maar dan moet je in staat zijn aan te passen en dat hebben we gedaan. Met wisselingen in de verdediging en iets meer risico in het spel kwam de goede reactie. We hebben die laatste twee periodes fantastisch gespeeld", vond Doudesis.

Oranje is met twee overwinningen en 6 punten vrijwel zeker van de kwartfinales. Vier van de vijf ploegen in de poule gaan door naar de laatste acht. "In theorie zijn we door, denk ik. Ik ben niet zo goed in wiskunde", aldus de bondscoach, die met Oranje aast op een medaille.

De Nederlandse waterpolosters veroverden een jaar geleden onder leiding van Doudesis in het Japanse Fukuoka voor de tweede keer in de geschiedenis de wereldtitel. Het was de eerste mondiale hoofdprijs sinds het olympisch goud in 2008 in Beijing.