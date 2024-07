Tafeltennisster Eerland bereikt achtste finales op Spelen

PARIJS (ANP) - Britt Eerland is erin geslaagd haar optreden op de Olympische Spelen van Parijs met ten minste één ronde te verlengen. De 30-jarige Schiedamse bereikte dankzij winst in de tweede ronde op de Tsjechische Hana Matelova de achtste finales. Eerland besliste het spannende duel in de zevende en laatste game: 13-11 8-11 10-12 9-11 11-8 11-9 11-9.

Met het bereiken van de laatste zestien evenaarde ze haar prestatie van de Spelen van Tokio.

Eerland, die voor de derde keer aan de Spelen deelneemt en in maart 2023 moeder werd van dochter Zaya, wacht vermoedelijk een lastige tegenstandster. De kans is groot dat ze het moet opnemen tegen de Chinese titelverdedigster Chen Meng.