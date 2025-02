Hockeysters spelen gelijk tegen India en verliezen shoot-outs

BHUBANESWAR (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd hun tweede wedstrijd tegen India in de Pro League te winnen. Na de 4-2-zege van maandag volgde in Bhubaneswar een 2-2-gelijkspel tegen het gastland. Oranje greep vervolgens ook naast het bonuspunt door de shoot-outs te verliezen.

Nederland forceerde in het eerste kwart een aantal strafcorners, maar wist pas in het tweede kwart via Pien Sanders te scoren uit een variant. Fay van der Elst verdubbelde nog voor rust de voorsprong, 2-0. India kwam in het derde kwart knap terug. Deepika maakte fraai de 2-1, waarna Baljeet Kaur de gelijkmaker binnentikte. Ondanks enkele goede kansen kwam Oranje daarna niet meer tot scoren. In de shoot-outs was Marijn Veen als enige Nederlandse trefzeker.

Oranje, dat aan de leiding gaat in de Pro League, won vorige week wel beide wedstrijden tegen Engeland in India. In totaal boekte de ploeg van bondscoach Raoul Ehren zes zeges in acht wedstrijden. In december werd in en tegen Argentinië de enige nederlaag geleden.