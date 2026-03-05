'Homerunkoning Hendrik': politiek en sport niet met elkaar mengen

MIAMI (ANP) - Veel sporten kunnen een voorbeeld nemen aan de World Baseball Classic (WBC), waar sport en politiek zoveel mogelijk gescheiden worden. Dat zegt honkbalinternational Hendrik Clementina (28) in aanloop naar het eerste duel van het Nederlandse Koninkrijksteam op het officieuze WK van vrijdag tegen Venezuela. De tegenstander van Oranje is gewoon welkom in Miami, ondanks de gespannen relatie met de VS en de arrestatie van president Nicolás Maduro begin januari door Amerikaanse elitetroepen.

"Politiek en sport met elkaar mengen is nooit een goed idee, al gebeurt het wel", zegt de zoon van een vader uit Curaçao en een Venezolaanse moeder. Voor hem is de eerste krachtmeting op de WBC bijzonder, niet alleen door zijn familie, maar ook door zijn verleden als honkballer in het buurland van Curaçao.

De honkballers van Venezuela zijn gewaarschuwd als Clementina aan slag komt in het stadion van Miami Marlins met ruim 37.000 plaatsen. 'Homerun Hendrik' noemen de fans van Caciques de Caracas hem nog steeds. In het shirt van die club vestigde Clementina twee jaar geleden met 21 homeruns een record in de Major League van Venezuela. "Ik ben daar nog steeds geliefd en heb er ook nog veel supporters", weet de catcher die inmiddels bij het Mexicaanse Algodoneros de Unión Laguna onder contract staat.

Clementina debuteert in de selectie van bondscoach Andruw Jones voor de WBC, waaraan ook duurbetaalde profs uit de Amerikaanse Major League (MLB) meedoen. In oefenduels met Baltimore Orioles en Tampa Bay Rays was Clementina de aangewezen slagman. Zijn slagkracht is na het wegvallen van de positief op doping geteste Jurickson Profar van nog meer belang. Ondanks de aanwezigheid van vedetten als Xander Bogaerts, Kenley Jansen en Ozzie Albies is het Koninkrijksteam in een poule met Venezuela, de Dominicaanse Republiek, Nicaragua en Israël geen favoriet om zich bij de beste twee teams te plaatsen voor de kwartfinales.

Venezuela is met toppers als Ronald Acuña Jr., Luis Arraez en Salvador Pérez naar Miami gekomen. De Dominicaanse Republiek heeft sterspelers, onder wie Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto en Fernando Tatis Jr. "Ik hoor iedereen over Venezuela en de Dominicaanse Republiek", zegt Clementina. "Laten we niet vergeten dat Israël en Nicaragua ook meedoen. Ik denk dat alle teams in deze poule ongeveer evenveel kans hebben. We moeten ons eigen spel spelen en zowel verdedigend als aanvallend goed presteren, zodat we wedstrijden winnen en doorgaan naar de volgende ronde."