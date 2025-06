Honkballer Bogaerts belangrijk voor San Diego Padres

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Honkballer Xander Bogaerts heeft weer eens zijn waarde bewezen voor San Diego Padres. Mede dankzij een homerun van de international van het Koninkrijksteam wonnen de Padres met 5-3 van de Los Angeles Dodgers van sterspeler Shohei Ohtani.

Bogaerts (32) opende in Los Angeles de score met een homerun in de tweede inning. Het was zijn vierde homerun van het seizoen en zijn eerste in 31 wedstrijden. Hij kwam in zijn vier slagbeurten elke keer minimaal op het eerste honk en liep in totaal 3 punten binnen.

Bogaerts komt in aanmerking voor het Koninkrijksteam dat in maart 2026 meedoet aan de World Baseball Classic, het WK honkbal.