Taakstraffen voor directeuren klimhal na fatale val jongen (11)

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de twee directeuren van Klimmuur Amsterdam BV veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, na de fatale val van een 11-jarige jongen tijdens een kinderfeestje in de klimhal. Volgens de rechtbank is de directie verantwoordelijk voor de dood van de jongen, omdat ze de veiligheid niet op orde had. Ook het bedrijf zelf is veroordeeld, tot een geldboete van 60.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het slachtoffer viel op 3 november 2023 van 14 meter hoogte naar beneden tijdens een kinderfeestje, waarbij tien kinderen aanwezig waren. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.