Hoofdsponsor eist andere naam wielerploeg Israel - Premier Tech

RIVIÈRE-DU-LOUP (ANP) - Hoofdsponsor Premier Tech van wielerploeg Israel - Premier Tech wil dat het team zijn naam verandert. Dat schrijft het Canadese bedrijf in een verklaring. Onlangs verstoorden pro-Palestijnse demonstranten enkele etappes in de Vuelta. Zij protesteerden tegen de aanwezigheid van Israel - Premier Tech in de Spaanse rittenkoers.

"We zijn gevoelig en attent voor de situatie op het internationale toneel, die aanzienlijk is veranderd sinds onze komst naar de World Tour in 2017", citeert de website van Radio Canada uit de verklaring. "De huidige situatie met betrekking tot de teamnaam is echter niet langer houdbaar om ons doel te bereiken, wat juist de reden is van onze betrokkenheid bij de wielersport."

"We verwachten dat het team een nieuwe naam zal aannemen, waarin de term Israël niet voorkomt, en dat het een nieuwe identiteit en merkimago zal aannemen", aldus Premier Tech. Fietsleverancier Factor van Israel - Premier Tech wil eveneens een naamsverandering.

Protesten tijdens Vuelta

Israel - Premier Tech is in particuliere handen en geen staatsteam. De Israëlisch-Canadese miljardair Sylvan Adams is de eigenaar van de ploeg, die rijdt onder een Israëlische licentie. Adams heeft zichzelf in het verleden omschreven als ambassadeur voor Israël.

Tijdens de recente Vuelta werden door de pro-Palestijnse protesten renners gehinderd en werden meerdere etappes ingekort. Ook de slotrit werd vroegtijdig beëindigd, omdat actievoerders de weg hadden geblokkeerd.