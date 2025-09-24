ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoofdsponsor eist andere naam wielerploeg Israel - Premier Tech

Sport
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 12:35
anp240925093 1
RIVIÈRE-DU-LOUP (ANP) - Hoofdsponsor Premier Tech van wielerploeg Israel - Premier Tech wil dat het team zijn naam verandert. Dat schrijft het Canadese bedrijf in een verklaring. Onlangs verstoorden pro-Palestijnse demonstranten enkele etappes in de Vuelta. Zij protesteerden tegen de aanwezigheid van Israel - Premier Tech in de Spaanse rittenkoers.
"We zijn gevoelig en attent voor de situatie op het internationale toneel, die aanzienlijk is veranderd sinds onze komst naar de World Tour in 2017", citeert de website van Radio Canada uit de verklaring. "De huidige situatie met betrekking tot de teamnaam is echter niet langer houdbaar om ons doel te bereiken, wat juist de reden is van onze betrokkenheid bij de wielersport."
"We verwachten dat het team een nieuwe naam zal aannemen, waarin de term Israël niet voorkomt, en dat het een nieuwe identiteit en merkimago zal aannemen", aldus Premier Tech. Fietsleverancier Factor van Israel - Premier Tech wil eveneens een naamsverandering.
Protesten tijdens Vuelta
Israel - Premier Tech is in particuliere handen en geen staatsteam. De Israëlisch-Canadese miljardair Sylvan Adams is de eigenaar van de ploeg, die rijdt onder een Israëlische licentie. Adams heeft zichzelf in het verleden omschreven als ambassadeur voor Israël.
Tijdens de recente Vuelta werden door de pro-Palestijnse protesten renners gehinderd en werden meerdere etappes ingekort. Ook de slotrit werd vroegtijdig beëindigd, omdat actievoerders de weg hadden geblokkeerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

Loading