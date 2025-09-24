ECONOMIE
Tennissers De Jong en Van de Zandschulp klaar in Beijing

Sport
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 12:50
anp240925099 1
BEIJING (ANP) - Tennissers Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdschema van het ATP-toernooi van Beijing. Beide Nederlanders verloren hun tweede wedstrijd in de kwalificaties.
De Jong (25), de nummer 79 van de wereld, ging met 4-6 4-6 onderuit tegen de Fransman Adrian Mannarino. Van de Zandschulp (29) moest eveneens zijn meerdere erkennen in een Fransman. De mondiale nummer 84 verloor nipt na twee tiebreaks van Térence Atmane: 6-7 (5) 6-7 (7).
Tallon Griekspoor (29) is in China automatisch geplaatst voor het hoofdschema. Hij speelt in de eerste ronde ook tegen een Fransman, Corentin Moutet.
