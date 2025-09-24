Investeerders steken 9,5 miljard euro in TenneT Duitsland

DEN HAAG (ANP) - Private investeerders steken bij elkaar 9,5 miljard euro in TenneT Duitsland. De Duitse tak van de Nederlandse netbeheerder heeft veel geld nodig voor de energietransitie in Duitsland, maar de Nederlandse overheid wil daar geen publiek geld in steken. Met deze investering wordt voldaan aan de kapitaalbehoefte, meldt minister Eelco Heinen (Financiën, VVD).

Het geld komt van het Noorse staatsoliefonds Norges Bank Investment Management, de Nederlandse pensioenuitvoerder APG en het Singaporese staatsinvesteringsbedrijf GIC. Samen krijgen de partijen 46 procent van de aandelen in handen. Ook de Duitse overheid heeft interesse uitgesproken in een minderheidsbelang.

Een zogenoemde onderhandse verkoop aan geïnteresseerde investeerders verdient volgens Heinen de voorkeur boven een beursgang, omdat de financiële risico's voor de Staat kleiner zijn. Op de begroting staat nu nog een bedrag van 7,3 miljard euro gereserveerd voor eventuele kapitaalstortingen, mocht dat nodig zijn om de kredietwaardigheid van TenneT Duitsland op peil te houden.

8,5 miljard euro

Na afronding van de woensdag aangekondigde deal, naar verwachting in de eerste helft van 2026, kan die voorziening volledig vrijvallen. Een beursgang had ook een "substantieel bedrag" kunnen opleveren, maar daarbij was onzeker of ook direct de gehele kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland kon worden ingevuld.

Om bij kredietbeoordelaars in een goed blaadje te blijven staan, heeft TenneT Duitsland 8,5 miljard euro nodig. Er ontstaat dus een buffer van 1 miljard euro, die de kans verkleint dat de Nederlandse staat als grootste aandeelhouder toch nog moet bijspringen. Als ook de Duitse overheid nog instapt, wordt dat risico nog verder verminderd.