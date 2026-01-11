ECONOMIE
Hoolwerf moet bij EK genoegen nemen met zilver op massastart

Sport
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 17:25
anp110126113 1
TOMASZOW MAZOWIECKI (ANP) - Schaatser Bart Hoolwerf heeft bij de EK afstanden in Polen genoegen moeten nemen met zilver op de massastart. Hij werd geklopt door de Belgische titelverdediger Bart Swings, ook de olympisch kampioen. De Italiaan Andrea Giovannini werd derde.
Na voorbereidend werk van Louis Hollaar, werd Hoolwerf in de voorlaatste ronde enigszins verrast door een vroege aanval van Swings. Na een misser in de laatste bocht kon hij de Belg, die de vorige drie keer ook had gewonnen, niet meer bijhalen.
Hoolwerf greep naast een plek in de olympische selectie op de massastart. De selectiecommissie van de schaatsbond koos voor Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt.
De Deense Sofia Thorup won de massastart bij de vrouwen voor Francesca Lollobrigida en de Belgische Fran Vanhoute. Kim Talsma was de beste Nederlandse op de vijfde plaats, maar zat in de slotronde te ver om zich in de sprint om de medailles te mengen.
