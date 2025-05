Indiana Pacers neemt in NBA voorsprong na zege in verlenging

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - De basketballers van de Indiana Pacers hebben in de finale van de Eastern Conference de leiding genomen. De New York Knicks leken lange tijd op weg naar de zege, maar een voorsprong van 14 punten in de laatste minuten van het vierde kwart bleek niet genoeg. Indiana Pacers kwam langszij en maakte het verschil in de verlenging: 138-135.

"Ik ben zo trots op de veerkracht van deze groep, we hebben dat het hele jaar laten zien. Ook vandaag zijn we gewoon doorgegaan en zijn we blijven vechten. Dat is geweldig," zei Tyrese Haliburton, die met 31 punten en 11 assists topscorer was aan de kant van de Pacers.

Tom Thibodeau, coach van de New York Knicks, wilde niet te lang bij de nederlaag stil blijven staan. "We moeten de beelden bekijken, correcties aanbrengen en dan snel schakelen voor de tweede wedstrijd."

De tweede ontmoeting is vrijdag in New York.