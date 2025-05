Israël kondigt meer veiligheidsmaatregelen aan bij ambassades

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aanvullende veiligheidsmaatregelen aangekondigd bij Israëlische diplomatieke posten. De mededeling volgt op de dood van twee ambassademedewerkers in de VS.

De medewerkers werden neergeschoten in de buurt van het Capital Jewish Museum in hoofdstad Washington. Het ging volgens de ambassadeur om een jong stel. De vermeende schutter hing bij het gebouw rond en zou na zijn aanhouding "free Palestine" hebben geroepen.

Dat leidde in Israël tot geschokte reacties. President Isaac Herzog sprak over een "verachtelijke daad" van haat en antisemitisme. "Terreur en haat zullen ons niet breken", zei hij.

'Alarmfase rood'

Ook internationaal wordt het geweld veroordeeld. "Niets kan antisemitisch geweld rechtvaardigen", schreef de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul op sociale media.

In Nederland reageerde PVV-leider Geert Wilders op X. "Alarmfase rood voor iedereen die pro-Israël is, want ook hier lopen dit soort gevaarlijke gekken rond."