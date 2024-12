IOC voert geen 'oneerlijk' prijzengeld in op Olympische Spelen

LAUSANNE (ANP/AFP) - Het Internationaal Olympisch Comité peinst er niet over om prijzengeld uit te keren aan medaillewinnaars op de Olympische Spelen. Het bestuur van het IOC sprak zich ertegen uit in een vergadering. "Het zal een klein aantal sporters bevoordelen ten koste van anderen. Het grootste argument om het niet te doen is eerlijkheid", aldus woordvoerder Mark Adams van het IOC.

Voorzitter Thomas Bach van het IOC verzette zich al eerder tegen het invoeren van prijzengeld. Dat was in het voorjaar, toen de mondiale atletiekbond (World Athletics) zelf besloot om olympische kampioenen in de atletiek te belonen met een bonus van 50.000 dollar.

Topsportdirecteur André Cats van sportkoepel NOC*NSF juichte de financiële bonus voor olympisch kampioenen toe. "De atletiek zie ik als wegbereider, want ik vind dat het Internationaal Olympisch Comité het initiatief moet nemen om prijzengeld in alle sporten uit te keren", zei hij voorafgaand aan de Olympische Spelen in Parijs tegen de Nederlandse pers.

Het IOC ziet het anders. "Als alle medaillewinnaars van alle sporten van Parijs zouden zijn beloond, dan hadden ongeveer duizend sporters hiervan geprofiteerd", zei Adams. "Sporters die meestal uit goed gefinancierde en bevoorrechte nationale olympische comités komen, want 65 procent van de medaillewinnaars komt uit de vijftien landen die de medaillelijst aanvoerden. Het zou de bestaande ongelijkheid alleen maar vergroten, de Spelen zouden degraderen tot een elitair evenement."