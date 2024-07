Klimaatactivisten protesteren op Schiphol Plaza

SCHIPHOL (ANP) - Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) protesteren zaterdag met parasols, strandstoelen en badhanddoeken op Schiphol Plaza. Ze demonstreren naar eigen zeggen tegen onnodige vliegreizen en het "vernietigende effect" van de luchtvaart op het klimaat. Ook op Maastricht Aachen Airport wordt zaterdag gedemonstreerd.

De activisten scanderen verschillende leuzen, waaronder: "What do we want? Climate justice". Ook dragen ze borden bij zich met teksten als 'oil kills'.