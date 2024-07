Is er na 2025 nog een Dutch Grand Prix op Zandvoort?

De toekomst van de Formule 1 op Zandvoort na 2025 is hoogst onzeker. Circuitdirecteur Robert van Overdijk komt met onheilspellend nieuws in gesprek met Viaplay: “Als je het feitelijk vraagt, is het op dit moment zo dat we volgend jaar de laatste race hebben.”

Mogelijk keert de Dutch Grand Prix niet terug op de racekalender in 2026. Van Overdijk benadrukt dat de organisatie nog steeds in gesprek is over contractverlenging. “Maar ik verwacht niet dat daar binnenkort witte rook gaat komen. Daar hebben we echt nog wel de tijd voor nodig. We zullen een marktinventarisatie moeten doen van wat de animo onder de fans en het bedrijfsleven is, overheden en het hele economische milieu eromheen moet dusdanig blijven dat het risico draagbaar is.”

'Relatie met F1-group is fantastisch'

Volgens Van Overdijk ligt het probleem niet bij de relatie met de Formula One Group, de commerciële eigenaar van de Formule 1. “Die relatie is fantastisch. Ik denk dat we ook dit jaar weer een vol huis zullen hebben. Maar we willen dat commitment ook voor de langere termijn voordat we het contract verlengen.”

Totaalplaatje