Apple sluit voor het eerst deal met vakbond winkelpersoneel VS

TOWSON (ANP/BLOOMBERG) - Techconcern Apple heeft voor het eerst een overeenkomst gesloten met een vakbond voor winkelpersoneel in de Verenigde Staten. Dit meldt de vakbond, de International Association of Machinists (IAM).

Werknemers van de winkel in Towson in de staat Maryland krijgen volgens die afspraken gemiddeld 10 procent meer loon. Ook zijn afspraken gemaakt over onder meer roosters en ontslag. Als de werknemers volgende maand instemmen met de overeenkomst, gelden de afspraken voor drie jaar.

Slechts twee Amerikaanse winkels van Apple hebben sinds 2022 een vakbond. De bond van de andere winkel in Oklahoma City onderhandelt nog met het techconcern over een overeenkomst.

Apple heeft in de VS ongeveer 270 winkels. De overeenkomst kan de interesse in het oprichten van een vakbond op andere locaties vergroten. Beide vakbonden willen uitbreiden naar andere winkels, maar Apple heeft dit soort stappen altijd ontmoedigd.