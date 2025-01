Trump: 'misschien' terug naar WHO

LAS VEGAS (ANP) - President Donald Trump zei zaterdag op een rally in Las Vegas dat hij mogelijk zou overwegen de VS weer lid te maken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij voegde eraan toe dat de VS te veel betaalde aan de WHO.

"Wij betalen 500 miljoen dollar per jaar, en China betaalt 39 miljoen dollar per jaar, ondanks een veel grotere bevolking", zei Trump in zijn speech. "Misschien kunnen we overwegen het weer te doen. Ik weet het niet, ze moeten het een beetje opschonen. China betaalt 39 miljoen dollar voor 1,4 miljard mensen en wij betalen 500 miljoen dollar voor 325 miljoen mensen."

Trump tekende maandag na zijn aantreden als president een decreet waarin de terugtrekking uit de WHO is vastgelegd. Het besluit betekent een grote financiële klap voor de gezondheidsorganisatie.