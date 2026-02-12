Italiaanse Brignone wint super-G op Stelvio voor eigen publiek

BORMIO (ANP) - De Italiaanse Federica Brignone (35) heeft donderdag voor eigen publiek een gouden medaille gewonnen op de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze deed dat op het onderdeel super-G op de flanken van de Stelvio bij Bormio. Brignone zorgde zo voor een sensationele comeback na een dubbele breuk in haar linkerscheenbeen bijna een jaar geleden.

De Italiaanse had 1 minuut en 23,41 seconden nodig om naar beneden te komen. De skiester bezorgde Italië de vijfde gouden medaille van de Spelen. Ze eindigde voor de Franse Romane Miradoli en de Oostenrijkse Cornelia Hütter.

Drie weken geleden was het nog onzeker of Brignone aan de Olympische Spelen zou kunnen deelnemen vanwege de breuk die ze opliep tijdens een race in april 2025.