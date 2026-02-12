ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italiaanse Brignone wint super-G op Stelvio voor eigen publiek

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:19
anp120226146 1
BORMIO (ANP) - De Italiaanse Federica Brignone (35) heeft donderdag voor eigen publiek een gouden medaille gewonnen op de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze deed dat op het onderdeel super-G op de flanken van de Stelvio bij Bormio. Brignone zorgde zo voor een sensationele comeback na een dubbele breuk in haar linkerscheenbeen bijna een jaar geleden.
De Italiaanse had 1 minuut en 23,41 seconden nodig om naar beneden te komen. De skiester bezorgde Italië de vijfde gouden medaille van de Spelen. Ze eindigde voor de Franse Romane Miradoli en de Oostenrijkse Cornelia Hütter.
Drie weken geleden was het nog onzeker of Brignone aan de Olympische Spelen zou kunnen deelnemen vanwege de breuk die ze opliep tijdens een race in april 2025.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

gandr-collage

Hout of plastic – welke snijplank is hygiënischer?

Loading