Italië komende drie jaar gastheer van Davis Cup Finals

LONDEN (ANP) - De Davis Cup Finals vinden de komende drie jaar plaats in Italië. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt tijdens de loting van de eerste ronde van het landentoernooi in Londen. In 2025 worden de Finals in november gespeeld in Bologna.

De winnaar van de Davis Cup en de gastheer van de finales zijn in de gewijzigde opzet vrijgesteld voor de eerste ronde van de Qualifiers. Omdat het in beide gevallen om Italië gaat, kreeg finalist Nederland ook een bye in de eerste ronde. Nederland neemt het in de tweede ronde in september op tegen de winnaar van het duel tussen Noorwegen en Argentinië. Die wedstrijd in de eerste ronde wordt in januari en februari gespeeld.

De tennissers bereikten vorige maand voor het eerst de finale van de Davis Cup. Die finale in het Spaanse Málaga werd verloren van Italië dat met succes de titel verdedigde.