NAVO volgens Rutte unaniem: Oekraïne-missie vergt ruggensteun VS

BRATISLAVA (ANP) - Ruggensteun van de Verenigde Staten is nodig voor Europese bondgenoten om Oekraïne na een bestand met Rusland te beschermen, daarover is de NAVO het eens. "Niet met Amerikaanse militairen ter plaatse, maar we hebben nog altijd in algemene zin achtervang van de VS nodig", zei Rutte op bezoek in Slowakije.

De VS hebben duidelijk gemaakt dat hun Europese bondgenoten en eventueel ook andere landen een toekomstige vrede in Oekraïne moeten bewaken. Maar die stellen als voorwaarde dat hun troepen die met die taak worden belast zo nodig op de Amerikanen kunnen rekenen. Dat is voor voortrekkers als het Verenigd Koninkrijk en ook voor het welwillende Nederland een harde voorwaarde.

Daarover is het bondgenootschap het eens, zei Rutte in gesprek met studenten op de Comenius-universiteit in Bratislava. Daaruit zou volgen dat ook de VS instemmen.