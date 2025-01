Jongeren vragen via 3x3-basketheld De Jong meer ruimte voor sport

UTRECHT (ANP) - Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) en staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) hebben uit handen van 3x3-basketballer Worthy de Jong een manifest ontvangen waarin 44 (jongeren)organisaties oproepen meer ruimte voor sport te creëren. Dat gebeurde tijdens een clinic waarin de olympisch kampioen op het Utrechtse sportcomplex Younity beide bewindslieden een lesje gaf.

Sport- en speelmogelijkheden staan onder druk, zo melden de organisaties, zowel in de woonomgeving als bij sportverenigingen. Ruim 3000 clubs hanteren al wachtlijsten vanwege ruimtegebrek.

"We kunnen nu al zien welke behoefte aan ruimte voor sport er ontstaat in de verschillende regio's en daar moeten we op inspelen", lichtte Guido Davio, directeur breedtesport bij sportkoepel NOC*NSF toe. "Kinderen willen sporten, maar staan nu soms een jaar op de wachtlijst omdat de club niet genoeg velden heeft. Dat is te gek. Bovendien is samen sporten veel meer dan alleen bewegen; het gaat om sociale verbinding, ontmoeting."

Ook voetbalbond KNVB behoort tot de organisaties die vragen om meer ruimte. "Iedere gemeente in Nederland heeft wel minimaal één voetbalclub. Die clubs zijn van onschatbare waarde voor de dorpen en steden", zei directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. "Als we willen dat jongeren de weg naar het voetbalveld blijven vinden, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om te voetballen. Zeker nu de ledenaantallen stijgen."