Tientallen mensen gered na overstromingen in VK

LONDEN (ANP) - De Britse hulpdiensten hebben tientallen mensen gered nadat delen van het land waren overstroomd. Het gaat volgens de brandweer om zeker 59 mensen, bericht de BBC.

In de gebieden Leicester, Leicestershire en Rutland worden grootschalige overstromingen gemeld. De omroep bericht dat auto's vast kwamen te zitten in het hoge water en dat ook mensen uit hun huizen zijn gehaald. Ook zijn zo'n vijftig kinderen gered uit een basisschool in Lincolnshire. Vrijwilligers reden met terreinwagens door het hoge water om de scholieren te ontzetten. Dat gebeurde nadat hun school door het hoge water was afgesneden van de buitenwereld.

De autoriteiten melden dat ook een lichaam is aangetroffen in een overstroomd gebied in Beal, schrijft Sky News. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd.