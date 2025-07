Judobond benoemt Van der Ham als hoofdbondscoach

ARNHEM (ANP) - De Judo Bond Nederland (JBN) heeft Mark van der Ham aangesteld als hoofdbondscoach van het Nationale Training Centrum (NTC). Hij is vanaf 1 augustus verantwoordelijk voor de selectie die op Papendal traint en het talenten- en regioprogramma.

Van der Ham werkte van 2008 tot en met 2017 bij de judobond en is opgeleid door Chris de Korte. De oud-judoka stond meerdere keren op het podium bij Nederlandse kampioenschappen, maar was vooral succesvol als coach van onder andere Anicka van Emden toen zij olympisch brons won in 2016. Ook was hij de coach van de Belg Matthias Casse bij de Europese titel, wereldtitel en de derde plek op de Olympische Spelen in Tokio.

"Met de aanstelling van Mark voegen we een ervaren coach toe aan onze staf", zegt directeur topsport Guillaume Elmont. "Zijn bewezen trackrecord bij drie opeenvolgende Olympische Spelen, waarbij hij judoka's heeft begeleid naar olympische medailles, toont zijn uitzonderlijke kwaliteit aan."

Aansturing

Van der Ham gaat coaches aansturen en de twee bondstrainers Sirach Cooiman en Markus Pekkola begeleiden, meldt de JBN. Ook wordt hij zelf betrokken bij de coaching van judoka's.

"Ik ben Guillaume Elmont dankbaar voor de kans die hij mij geeft om bij te dragen aan het opnieuw uitvinden van de Nederlandse judostructuur", laat Van der Ham via de bond weten. "Op plek 1 staat de begeleiding en ontwikkeling van atleten richting de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, gevolgd door de ontwikkeling van jonge talenten en coaches voor de volgende Olympische Spelen in Brisbane in 2032. Om dit alles mogelijk te maken is een samenwerking met clubs en clubcoaches cruciaal."