Judoka De Wit strandt in tweede ronde olympisch toernooi Parijs

PARIJS (ANP) - Judoka Frank de Wit is het olympisch toernooi in Parijs niet doorgedrongen tot de kwartfinales. De 28-jarige Noord-Hollander verloor in zijn tweede partij in de klasse tot 81 kilogram van Somon Makhmadbekov. De judoka uit Tadzjikistan scoorde na zo'n twee minuten een waza-ari met een heupzwaai. De Wit wist die achterstand niet meer weg te werken.

De Heemskerker had in zijn eerste partij nog heel makkelijk gewonnen van Hugo Cumbo, afkomstig van de eilandenarchipel Vanuatu. Na 48 seconden was die partij afgelopen.

De Wit won eerder dit jaar zilver op de EK in Zagreb.