Judoka Tsjakadoea beëindigt topsportcarrière

MEERKERK (ANP) - Judoka Tornike Tsjakadoea heeft zijn judocarrière beëindigd. De 29-jarige Nederlander van Georgische afkomst meldt op Instagram dat hij met trots terugkijkt op wat hij heeft bereikt.

"Het was geen makkelijke keuze, maar wel de juiste voor mij op dit moment", schrijft de judoka, die uitkwam in de klasse tot 60 kilogram. "Het is een lange en zware weg geweest, maar judo heeft mij veel gebracht. Ik heb zowel mooie als moeilijke momenten meegemaakt die me gevormd hebben als mens."

Tsjakadoea werd op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld door de Kazach Yeldos Smetov, die later de gouden medaille veroverde. Drie jaar eerder hield dezelfde judoka hem van het brons af bij de Spelen van Tokio.