VN-mensenrechtenschef: organisatie staat in overlevingsstand

GENÈVE (ANP/RTR) - Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties staat naar eigen zeggen in "overlevingsstand". Het kantoor van hoge commissaris Volker Türk (OHCHR) heeft minder geld, maar meer werk. Er zijn volgens Türk al werkzaamheden geschrapt of uitgesteld en ontslagen gevallen.

"Onze middelen zijn drastisch verminderd, net als de financiering van mensenrechtenorganisaties wereldwijd, waaronder op het meest fundamentele niveau", aldus Türk op een persconferentie. OHCHR kwam dit jaar 90 miljoen dollar (77 miljoen euro) tekort. Daardoor zijn volgens hem driehonderd banen verdwenen.

OHCHR stuurt minder onafhankelijke deskundigen naar landen om verslag uit te brengen. Ook is het aantal onderzoeksmissies en overleggen met landen verminderd. "Dit heeft allemaal uitgebreide rimpeleffecten op internationale en nationale pogingen om mensenrechten te beschermen." Dat terwijl onder meer in Gaza, Oekraïne en Sudan de mensenrechten juist enorm onder druk staan, vindt de hoge commissaris.