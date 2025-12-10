ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-mensenrechtenschef: organisatie staat in overlevingsstand

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 12:41
anp101225117 1
GENÈVE (ANP/RTR) - Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties staat naar eigen zeggen in "overlevingsstand". Het kantoor van hoge commissaris Volker Türk (OHCHR) heeft minder geld, maar meer werk. Er zijn volgens Türk al werkzaamheden geschrapt of uitgesteld en ontslagen gevallen.
"Onze middelen zijn drastisch verminderd, net als de financiering van mensenrechtenorganisaties wereldwijd, waaronder op het meest fundamentele niveau", aldus Türk op een persconferentie. OHCHR kwam dit jaar 90 miljoen dollar (77 miljoen euro) tekort. Daardoor zijn volgens hem driehonderd banen verdwenen.
OHCHR stuurt minder onafhankelijke deskundigen naar landen om verslag uit te brengen. Ook is het aantal onderzoeksmissies en overleggen met landen verminderd. "Dit heeft allemaal uitgebreide rimpeleffecten op internationale en nationale pogingen om mensenrechten te beschermen." Dat terwijl onder meer in Gaza, Oekraïne en Sudan de mensenrechten juist enorm onder druk staan, vindt de hoge commissaris.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

0x0

Zilver wint van goud

jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash (1)

Wil je meer sporten? Dan kan deze simpele truc helpen om in gang te schieten

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading