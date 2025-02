Judoka Van 't End nadert dopingschorsing na verloren rechtszaak

UTRECHT (ANP) - Judoka Noël van 't End is dichter bij een dopingschorsing gekomen. De rechtbank in Utrecht gaat niet mee in het verweer van de 33-jarige voormalig wereldkampioen tegen een whereaboutsfout in 2022. Van 't End ging toen volgens de Dopingautoriteit voor de derde keer in de fout met het doorgeven van zijn locatie voor een dopingtest, waardoor een schorsing van twee jaar dreigde voor de Driebergenaar.

Met eerst een bezwaar bij de Dopingautoriteit en vervolgens het aanspannen van de rechtszaak probeerde Van 't End te voorkomen dat de tuchtrechter een uitspraak zou doen. Volgens de judoka gaat de in de sport belangrijke tuchtrechter hier niet over, maar is dit aan de bestuursrechter. Ook omdat de Dopingautoriteit dit eerder zelf zou hebben gezegd.

Daar gaat de rechtbank in Utrecht niet in mee. Volgens een woensdag gepubliceerde uitspraak is de tuchtrechter wel degelijk leidend bij het handhaven van de dopingregels.

Hoger beroep

"De Dopingautoriteit voert haar taak namelijk uit op basis van de wereldwijd geldende antidopingcode. Dat is privaat verenigingsrecht en daarom valt het buiten het bestuursrecht. Op basis van het verenigingsrecht kan de tuchtrechter beoordelen of de registratie van de whereaboutsfout juist is en of er een sanctie moet worden opgelegd", meldt de rechtbank op de website.

Van 't End heeft nog de mogelijkheid in hoger beroep te gaan, anders dreigt een uitspraak van de tuchtrechter en een jarenlange schorsing. De wereldkampioen van 2019 gaf afgelopen zomer aan nog een of twee jaar te willen judoën.