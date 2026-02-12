Kamer stemt in met nieuwe belasting op vermogensrendement

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuw stelsel om belasting te heffen op het rendement op vermogen, ook wel box 3 genoemd. Hoewel het wetsvoorstel op veel weerstand stuitte, stemde toch een ruime meerderheid voor. Uitstel kostte de staatskas al miljarden aan misgelopen belastingopbrengsten. Bij meer vertraging zou die rekening nog verder oplopen.

Het is de bedoeling dat het nieuwe stelsel, dat uitgaat van de daadwerkelijke waardestijging van bezittingen, in 2028 van kracht wordt. Dan komt na jaren politiek getouwtrek definitief een einde aan de huidige heffing op een verondersteld rendement. Meerdere door de Staat verloren rechtszaken hebben duidelijk gemaakt dat die niet langer houdbaar was.

Inmiddels wordt de vermogensrendementsheffing juridisch overeind gehouden met een noodoplossing. Vermogenden betalen nog steeds belasting over een zogenoemd fictief rendement, maar krijgen een vermindering als zij kunnen aantonen dat hun werkelijke rendement lager was. Deze werkwijze kost de Belastingdienst handenvol extra werk.

Het is de vraag hoe lang het nieuwe stelsel standhoudt. Het nieuwe kabinet dat binnenkort wordt beëdigd, moet vrijwel direct aan de slag met een nieuwe hervorming. De Kamer wil dat vermogenden pas belasting betalen over de winst bij verkoop van hun beleggingen, en niet meer over 'papieren' winsten. Een plan daarvoor moet er uiterlijk op Prinsjesdag 2028 liggen, vroeg een meerderheid eerder deze week.