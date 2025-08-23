ECONOMIE
Kickbokser Rigters verslaat Ben Saddik in Ahoy met rake trap

Sport
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 23:51
anp230825129 1
ROTTERDAM (ANP) - Kickbokser Levi Rigters heeft Jamal Ben Saddik bij Glory 103 in drie rondes verslagen op knock-out. De 30-jarige Rigters won het gevecht in Ahoy in Rotterdam door een rake trap in de derde van vijf rondes. De 34-jarige Belg stond daarna niet meer op.
Rigters gaat door naar de volgende ronde van het toernooi. Ben Saddik is uitgeschakeld. Bij Glory 103 staan zestien zwaargewichten tegenover elkaar in het Rotterdamse sportpaleis. De winnaars gaan door naar een volgend evenement in oktober, waarna er bij een finaleavond een winnaar overblijft. Het gaat daarbij niet om de wereldtitel van Rico Verhoeven.
Voor Rigters was het zijn eerste gevecht sinds hij in december in de strijd om de wereldtitel in het zwaargewicht van Verhoeven verloor. Ben Saddik verloor twee keer van Verhoeven in een gevecht om de wereldtitel.
