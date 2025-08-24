ECONOMIE
WSJ: VS verbieden Oekraïne inzet langeafstandsraketten op Rusland

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 3:04
anp240825001 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt Oekraïne tegen om Amerikaanse langeafstandsraketten (ATACMS) te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Daardoor mag Kyiv de wapens alleen binnen eigen grenzen inzetten, schrijft The Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen.
De krachtige ATACMS-raketten hebben een bereik van honderden kilometers, maar Washington vreest dat gebruik tegen Russische doelen de oorlog verder zou laten escaleren, op een moment dat president Donald Trump vrede tussen Rusland en Oekraïne probeert af te dwingen.
Reuters kon de berichtgeving niet bevestigen. Het Pentagon en het Witte Huis hebben er nog niet op gereageerd.
