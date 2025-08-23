Israëlische tanks rukken volgens getuigen verder op in Gaza-Stad

GAZA-STAD (ANP/DPA/AFP) - Israëlische militairen en tanks zijn zaterdag door inwoners gezien in een centraal deel van Gaza-Stad. Het gaat specifiek om de wijk Sabra. Al Jazeera heeft beelden daarvan gepubliceerd.

Sabra ligt vlak bij de wijk Zeitoun, waar het leger ook al actief is en waar eveneens wordt gebombardeerd. De Israëlische krijgsmacht laat in een reactie weten geen informatie te geven over de posities van de troepen.

Een woordvoerder van de Gazaanse burgerbescherming noemde de situatie in beide wijken "ronduit catastrofaal". Hij sprak van een "volledige verwoesting van hele woonblokken".

Plannen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu keurde deze week plannen goed van het leger voor de inname van Gaza-Stad, waar vrijdag een hongersnood is uitgeroepen door de internationale waakhond voor voedselzekerheid.

Voorbereidingen voor het nieuwe offensief zijn reeds begonnen. Israël wil de ongeveer 1 miljoen inwoners uit de stad verdrijven. Het offensief zelf wordt begin volgende maand verwacht.