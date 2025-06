Klaver in Diamond League Oslo vijfde op 400 meter

OSLO (ANP) - Atlete Lieke Klaver is bij de Diamond League-meeting in de Noorse hoofdstad Oslo als vijfde geëindigd op de 400 meter. De Europees kampioene indoor liep een tijd van 50,64 seconden. Ze was niet opgewassen tegen de Amerikaanse Isabella Whittaker, die in het Bislett Stadion in 49,58 won vlak voor de Noorse Henriette Jaeger (49,62) en de Britse Amber Anning (50,24).

Klaver liep afgelopen maandag nog een tegenvallende 200 meter op de FBK Games in Hengelo. Toen werd ze vierde in 23,40.

Klaver verbeterde zich vergeleken met haar eerste optreden in de Diamond League in Doha. Toen werd ze wel derde, maar haar tijd was toen 51,12. Vorig jaar opende ze haar seizoen in Oslo met 50,62, vrijwel dezelfde tijd als dit jaar.

Polsstokhoogspringen

Menno Vloon eindigde als vijfde bij het polsstokhoogspringen. De Europees kampioen indoor ging over 5,62 meter, maar sprong drie keer af op 5,72 meter.

Stefan Nillessen eindigde als derde in de wedstrijd op de Engelse mijl. Met een goede eindsprint kwam hij tot een persoonlijk record van 3.49,02 minuten. De zege ging naar Isaac Nader uit Portugal in 3.48,25.