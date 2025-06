AzG: wegvallen internet in Gaza brengt mensenlevens in gevaar

AMSTERDAM (ANP) - Het wegvallen van het internet in de Gazastrook brengt mensenlevens in gevaar. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die al meer dan twaalf uur nauwelijks contact heeft met haar teams in Gaza.

"Het gebrek aan internet en de beperkte telefonische bereikbaarheid maken het nog moeilijker voor medische teams om verplaatsingen van personeel en voorraden te coördineren, ambulances op te roepen en de veiligheid van onze teams te waarborgen in een van de dodelijkste oorlogsgebieden ter wereld", zegt Jose Mas van AzG.

Het internet zou eruit liggen door een aanval op de communicatie-infrastructuur. De Palestijnse Autoriteit verweet Israël donderdag het gebied te willen afsluiten van de rest van de wereld.

Noodhulp

AzG maakt verder melding van zeker tien Palestijnse doden en honderden gewonden die woensdag en donderdag vielen bij voornamelijk distributiepunten van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF). De omstreden organisatie wordt gesteund door Israël en de Verenigde Staten en deelt noodhulp uit op vaste locaties in Gaza.

Volgens lokale autoriteiten en andere hulporganisaties hebben Israëlische militairen de afgelopen dagen op burgers geschoten bij de distributiepunten. De Israëlische krijgsmacht verklaarde meermaals dat er waarschuwingsschoten zijn gelost.

De GHF meldde op haar beurt dat woensdag een bus met medewerkers is aangevallen door Hamas, waarbij meerdere doden zijn gevallen.