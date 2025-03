Kok en Leerdam pakken bij WK zilver en brons op 1000 meter

HAMAR (ANP) - Femke Kok en Jutta Leerdam hebben bij de WK afstanden in Hamar genoegen moeten nemen met zilver en brons op de 1000 meter. De schaatssters moesten zaterdag het goud in het Vikingskipet laten aan titelverdedigster Miho Takagi uit Japan, die won in 1,14,75. Kok werd tweede in 1.14,98 en Leerdam kwam tot 1.15,05.

Kok veroverde vrijdag voor de derde keer de wereldtitel op de 500 meter. Leerdam, tweevoudig wereldkampioen op de 1000 meter, was op deze WK al succesvol met goud op de teamsprint samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman en met zilver op de 500 meter. Op die afstand moest ze alleen Kok voor zich dulden.