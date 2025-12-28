ECONOMIE
Kok op OKT beste op eerste 500 meter met baanrecord

Sport
door anp
zondag, 28 december 2025 om 16:58
anp281225071 1
HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de beste tijd gereden op de eerste 500 meter. De 25-jarige regerend wereldkampioene van Reggeborgh was met 36,87 ruim sneller dan Jutta Leerdam en Isabel Grevelt. Kok dook onder haar eigen baanrecord van 36,97.
Leerdam reed met 37,24 de tweede tijd en maakt daarmee grote kans op kwalificatie. Isabel Grevelt kwam tot de derde tijd met 37,46.
De 500 meter wordt op het OKT twee keer verreden. De beste van de twee tijden van een schaatser telt. Er wordt geen klassement opgemaakt. Op de Olympische Spelen in Milaan wordt de 500 meter maar één keer verreden.
De winnaar van de 500 meter is zeker van kwalificatie voor de Spelen. De nummers 2 en 3 zijn afhankelijk van andere uitslagen en moeten de rest van het OKT afwachten.
