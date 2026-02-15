Kok pakt eerste Nederlandse goud bij vrouwen op 500 meter

MILAAN (ANP) - Femke Kok heeft bij de Olympische Spelen als eerste Nederlandse schaatsster goud veroverd op de 500 meter. De 25-jarige Friezin won de kortste afstand in het Milano Speed Skating Stadium in een olympisch record van 36,49.

Jutta Leerdam schaatste na het goud op de 1000 meter met 37,15 naar het zilver. Het brons was voor Miho Takagi uit Japan met 37,27.

Kok bezorgde Nederland het tweede goud bij het langebaanschaatsen en het vijfde goud in totaal op deze Spelen. In het shorttrack won Nederland tot dusver drie keer goud.