Schaatsers als vierde naar halve finale ploegenachtervolging

MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatsers hebben zich op de Olympische Spelen in Milaan gekwalificeerd voor de halve finales op de ploegenachtervolging. Het team met Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt kwam tot de vierde tijd van 3.41,85. In de halve finale is Italië dinsdag de tegenstander.

Nederland was in de vierde kwartfinale tegen het team van Frankrijk nipt sneller dan de tegenstander, die met 3.42,70 de vijfde tijd reed.

De Italiaanse ploeg was met 3.38,40 sneller dan de Verenigde Staten, de regerend wereldkampioen, die tot de tweede tijd van 3.39,37 kwam. China zette daarna de derde tijd neer van 3.41,66, voor regerend olympisch kampioen Noorwegen (3.44,36).

De snelste vier teams op de ploegenachtervolging rijden dinsdag de halve finales. De winnaars van die twee ritten plaatsen zich voor de finale. De andere twee teams rijden om het brons.