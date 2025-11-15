Kok wint 500 meter in Salt Lake City in Nederlands record

SALT LAKE CITY (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de eerste 500 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene was met een Nederlands record van 36,48 sneller dan de Amerikaanse olympisch kampioene Erin Jackson (36,87) en de Japanse Yukino Yoshida (36,88). Kok bleef 0,12 seconde boven het wereldrecord.

Kok was met 10,27 goed weg en hield in haar rit een ruime marge op de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Met 36,48 verbeterde de drievoudig wereldkampioene op de 500 meter haar eigen Nederlandse record van 36,83 ruim.

Jutta Leerdam eindigde met 37,18 op de vijfde plaats. Ze bleef 0,04 seconde boven haar persoonlijke record. Ze was daarmee sneller dan Marrit Fledderus die tegen landgenote Anna Boersma tot 37,20 kwam, goed voor de zesde plaats. Boersma reed net als Fledderus een pr met 37,27 en werd zevende. Angel Daleman verbeterde haar eigen beste tijd naar 37,42 en werd dertiende.

Revanche

"Een mooie rit en revanche na gisteren", zei Kok, die een dag eerder op de 1000 meter de zege aan Leerdam moest laten, bij de NOS. "Ik wilde mezelf heel graag verbeteren, maar dat het zo snel was en dat ik er zo'n hap vanaf zou rijden, had ik niet verwacht."

Kok was blij dat ze op het snelle ijs in Salt Lake City een rit had met een laatste buitenbaan. "Nu kon ik op volle snelheid op die laatste buitenbocht afrijden. Voor mij is het een droom ooit een wereldrecord te rijden, maar ik weet ook dat die tijd heel scherp staat met een opening van 10,0 seconden. Daar is de winst nog te halen voor mij."