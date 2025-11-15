Brand in woonzorgcentrum in Tilburg onder controle

TILBURG (ANP) - De brand in het woonzorgcentrum in Tilburg is onder controle. De brandweer inspecteert het complex de Leyhoeve aan de Dokter Bloemenlaan en verricht metingen, meldde de veiligheidsregio rond 19.00 uur. Door de brand raakten vier mensen gewond, van wie drie zwaargewond. Volgens de veiligheidsregio lijkt het erop dat de brand begon in een meterkast.

"Er wordt nu kamer voor kamer gecontroleerd of er nog mensen binnen zijn en hoe het met de hoeveelheid rook zit", aldus de veiligheidsregio. Vooralsnog zijn er geen mensen meer in hun kamers aangetroffen.

De gemeente meldt dat het gehele gebouw veilig is ontruimd. "Alle bewoners zijn opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk-hotel en worden daar goed begeleid." Volgens Omroep Brabant mochten enkele mensen die zorg nodig hebben in hun kamer blijven. Ook meldt de omroep dat alle zwaargewonden rook hebben ingeademd.

Tweede verdieping

Het vuur begon zaterdag aan het einde van de middag op de tweede verdieping. Ruim tweehonderd bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen in het Van der Valk-hotel ertegenover. Tijdens de brand was er ook een waterlekkage door een gesprongen waterleiding.

Of en wanneer de bewoners terug naar hun woning kunnen, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de hulpdiensten nu vooral druk zijn met het opvangen van de evacués. Zo wordt er gezorgd voor eten en gekeken of ze hun benodigde medicatie kunnen krijgen.