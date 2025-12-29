Komende editie marathon van Amsterdam binnen een week uitverkocht

AMSTERDAM (ANP) - Het is voor hardlopers niet meer mogelijk om een startnummer voor de marathon van Amsterdam te krijgen. De komende editie van 2026 was volgens de organisatie binnen een week uitverkocht. Voor de klassieke afstand over 42,195 kilometer hebben 32.000 mensen zich ingeschreven. Voor de halve marathon waren dat er nog eens 15.000. Vorig jaar waren er in totaal 45.000 deelnemers op beide afstanden.

"De snelheid waarmee de hoofdonderdelen van de TCS Amsterdam Marathon zijn uitverkocht, bevestigt de grote aantrekkingskracht van het evenement", aldus wedstrijddirecteur René de Wit in een persbericht.

Het hardloopevenement staat bekend om het snelle parcours en de finish is traditiegetrouw in het Olympisch Stadion. De stadsmarathon vierde dit jaar nog zijn vijftigste verjaardag, wat samenviel met het 750-jarig jubileum van de stad Amsterdam.

De marathon van Amsterdam vindt volgend jaar plaats op 17 en 18 oktober. Net als tijdens de afgelopen jubileumeditie is het programma verdeeld over twee dagen.