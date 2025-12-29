ECONOMIE
Droge jaarwisseling verwacht, lokaal buien mogelijk

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 10:35
anp291225074 1
HOUTEN (ANP) - De jaarwisseling verloopt op de meeste plaatsen droog, verwacht Weeronline. Lokaal kunnen buien voorkomen. Daarnaast is het veelal bewolkt, al komen ook wat opklaringen voor.
Oudejaarsdag is het overwegend bewolkt en kunnen volgens het weerbureau buien voorkomen. "Hierbij lijkt het noorden de grootste kans op buien te hebben." Ook rond middernacht trekken enkele buien over de noordelijke provincies, maar het grootste deel van de nacht verloopt droog. Het is 0 tot 4 graden.
"Voor het afsteken van vuurwerk is de wind iets om rekening mee te houden," meldt Weeronline. De westenwind is matig, maar kan lokaal krachtiger worden.
Begin 2026 daalt de temperatuur iets. Hierdoor kunnen de buien een "winters karakter" hebben. Vooral landinwaarts kan (natte) sneeuw vallen. Als het 's nachts blijft vriezen, kan de sneeuw even blijven liggen. Overdag komt de temperatuur weer boven het vriespunt.
