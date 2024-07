Visser verbetert ook in finale Nederlands record 100 meter horden

LA-CHAUX-DE-FONDS (ANP) - Nadine Visser heeft voor de tweede keer op een dag haar Nederlands record op de 100 meter horden verbeterd. De 29-jarige hordeloopster was in het Zwitserse La-Chaux-de-Fonds de snelste in de finale met 12,36 seconden. Daarmee was ze opnieuw sneller dan haar tijd eerder op de dag van 12,42.

Visser had in de serie haar nationale record van 12,46 verbeterd. Met die toptijd op de FBK Games had ze haar drie jaar oude toptijd van 12,51 uit de boeken gelopen. Een week later heeft ze daar nog eens een tiende van een seconde vanaf gehaald.

Op de Zwitserse baan versloeg Visser net als eerder in de serie de Poolse Pia Skrzyszowska. Waar de twee hordeloopsters in de serie nog beiden 12,42 liepen, met Visser net wat sneller, werd de Poolse nu met 12,37 tweede.