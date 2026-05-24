Kostjoek boekt na raketinslag emotionele zege op Roland Garros

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 14:43
PARIJS (ANP/AFP) - Tennisster Marta Kostjoek heeft als eerste speelster de tweede ronde op Roland Garros bereikt. Voor de Oekraïense, die de in Rusland geboren Spaanse Oksana Selechmeteva met 6-2 6-3 versloeg, was het een zege die gepaard ging met veel emoties.
In haar toespraak na de wedstrijd, waarin ze een paar tranen liet, verklaarde de uit Kiev afkomstige Kostjoek dat er eerder die dag een raket was neergekomen "op 100 meter van het huis van mijn ouders", iets meer dan vier jaar na het begin van het Russische offensief in Oekraïne.
"Ik ben natuurlijk heel blij dat ik de tweede ronde heb bereikt, maar al mijn gedachten en mijn hart waren vandaag bij het Oekraïense volk", zei Kostjoek, die Selechmeteva na afloop niet de hand wilde schudden. "Ik ben vandaag ontzettend trots op mezelf. Ik denk dat het een van de zwaarste wedstrijden van mijn leven was."
