Starbucks aangeklaagd om lippenstift met koffiesmaak

NEW YORK (ANP/RTR) - Een bedrijf dat lippenstift met koffiesmaak ontwikkelt, heeft Starbucks aangeklaagd voor het stelen van dit idee. Balmuccino zegt in een aanklacht al sinds 2016 aan lippenbalsem met koffiesmaak te werken. Zo'n twee jaar later presenteerde het bedrijfje dit product aan Starbucks voor een samenwerking. Volgens Balmuccino kwam het niet tot een deal, maar pikte de koffieketen het idee in 2019 voor zijn De S'mores Frappuccino Sip Kit.

Balmuccino eist geld van Starbucks als vergoeding voor het gebruik van zijn idee. Hoe hoog die compensatie volgens het bedrijf moet zijn, is niet bekend. Het is de derde keer dat Balmuccino een rechtszaak over de kwestie aanspant, maar eerdere aanklachten werden afgewezen omdat ze in de verkeerde staat zouden zijn ingediend.

Bij de kwestie speelt de bekende tv-dokter Mehmet Oz een bijrol. Zijn schoondochter stond aan het hoofd van Balmuccino en Oz regelde bij de toenmalige Starbucks-topman Howard Schultz de ontmoeting waarbij Balmuccino zijn koffie-lipsticks aanprees bij de koffieketen.