Kwart Nederlandse topsporters ervaart ongewenst gedrag

AMSTERDAM (ANP) - Een kwart van de Nederlandse topsporters voelt zich onveilig en maakt nog steeds grensoverschrijdend gedrag mee. "Ze hebben wat meegemaakt wat ernstig of minder ernstig is, maar wel als ongewenst gedrag wordt ervaren", zei onderzoeker Marjan Olfers bij de presentatie van het onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland.

Roddelen en verbaal geweld komen het vaakst voor, maar volgens Olfers komt er ook nog discriminatie voor en seksueel geweld. "Relatief gezien valt dat heel erg mee en meestal is het verbaal van karakter, maar er zijn dus nog altijd topsporters die het zwaar hebben."