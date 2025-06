Certificaten Triodos hard omhoog na beursdebuut in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Certificaten van aandelen van Triodos Bank zijn na hun debuut op de beurs in Amsterdam hard gestegen. De stukken stonden omstreeks 11.00 uur bijna 14 procent hoger.

De stap naar Euronext Amsterdam moet de handel in de alternatieven voor aandelen toegankelijker en gemakkelijker maken. In het verleden verliep de handel in de certificaten alleen tussen beleggers en de op duurzaamheid gerichte bank zelf. Triodos pauzeerde de handel toen tijdens de coronacrisis veel mensen tegelijk de certificaten wilden verkopen. Na de hervatting van de handel op een alternatief platform waren ze veel minder waard geworden.

De bijna 14,5 miljoen stukken gingen voor 30 euro de beurs op, waarmee Triodos voor het begin van de handel een beurswaarde van 434 miljoen euro had. "De notering stelt ons in staat onze gemeenschap van impactgerichte beleggers uit te breiden: individuen en instituten die net als wij vinden dat bankieren een kracht voor het goede moet zijn", zei topman Marcel Zuidam.