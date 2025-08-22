Laros imponeert met zege op 1500 meter in Diamond League Brussel

BRUSSEL (ANP) - Niels Laros heeft bij de Diamond League-meeting in Brussel op imponerende wijze de 1500 meter gewonnen. De pas 20-jarige Oosterhouter snelde naar de winst in 3.30,58. Hij kwam bijna een seconde eerder over de meet dan de Keniaan Phanuel Kipkosgei Koech, die als tweede eindigde in 3.31,41. De Amerikaan Yared Nuguse werd derde in 3.31,51.

Laros won begin juli ook al vrij sensationeel de Engelse mijl bij de Diamond League in het Amerikaanse Eugene. Hij liep toen met 3.45,94 de zevende tijd ooit. Op de EK onder 23 in het Noorse Bergen greep Laros goud op de 800 meter en de 5000 meter. De talentvolle Brabander mag voorzichtig gaan denken aan een medaille op de WK atletiek volgende maand in Tokio. Hij kan kiezen uit de 800, 1500 en 5000 meter.

Bij de Memorial Van Damme in Brussel zocht Laros in de eerste ronde een goede positie voorin. In de laatste ronde was hij alert en trok hij zelf door in de laatste bocht. Op het rechte stuk naar de finish rende hij weg bij zijn concurrenten.

Maureen Koster

"Mijn tweede wedstrijd in de Diamond League en mijn tweede overwinning. Ik kies mijn wedstrijden zorgvuldig uit en het is fijn dat het zo uitpakt", zei Laros in het flashinterview. "Ik ben nu ook geplaatst voor de finale in Zürich. Op zich is die wedstrijd niet echt belangrijk voor mij, maar het is wel goed om met het WK voor de deur de vorm nog verder aan te scherpen. Ik heb eerder dit seizoen wat tegenslag gehad en weet dat ik nog altijd niet op mijn allerbest ben."

Maureen Koster liep een dik persoonlijk record op de 5000 meter. De 33-jarige Boskoopse klokte 14.33,97 en haalde elf seconden van haar vorige beste tijd af. Ze eindigde als zesde in de wedstrijd, die werd gewonnen door de Keniaanse Agnes Jebet Ngetich in 14.24,99. Koster had zich al verzekerd van deelname aan de WK atletiek in Tokio.