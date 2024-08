Laros samen met Nillessen naar olympische finale 1500 meter

PARIJS (ANP) - Atleet Niels Laros heeft op de Olympische Spelen in Parijs de finale van de 1500 meter gehaald. De 19-jarige Oosterhouter liep in zijn heat van de halve finales naar de vierde plaats in een tijd van 3.32,22. De eerste zes gingen door naar de eindstrijd dinsdagavond in het Stade de France.

Laros is de tweede Nederlander in de finale op de 1500 meter. Stefan Nillessen slaagde er ook verrassend in zich te plaatsen door als vijfde te finishen in de eerste heat.

Laros leek nog wat over te hebben. Het hardlooptalent moest op de laatste meters een paar keer inhouden omdat hij de ruimte niet had om in te halen. De Amerikaan Yared Nuguse won de race in 3.31,72.

De jonge Brabander maakte vorige zomer een opvallend debuut op de WK atletiek in Boedapest met de tiende plaats op de 1500 meter in een Nederlands record van 3.31,25. Hij prolongeerde die zomer ook twee Europese titels bij de junioren en werd op het Sportgala in december uitgeroepen tot sporttalent van het jaar. Op de afgelopen FBK Games in Hengelo liep hij een Nederlands record op de 1000 meter van 2.14,37, tevens een wereldrecord bij de junioren.