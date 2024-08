Beachvolleyballers Immers en Van de Velde lopen kwartfinale mis

PARIJS (ANP) - Beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde zijn klaar op de Olympische Spelen. De Nederlanders waren in de achtste finales vrij kansloos tegen de Brazilianen Evandro Goncalves en Arthur Lanci: 21-16 21-16. De partij duurde veertig minuten.

Eerder wisten Stefan Boermans en Yorick de Groot wel de kwartfinales te bereiken.

Om de deelname van Van de Velde in Parijs was veel te doen. De beachvolleyballer werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel voor seks met een 12-jarige in 2014. Door de leeftijd van het meisje gold het delict van Van de Velde, die toen zelf negentien was, in Groot-Brittannië als verkrachting, ongeacht of zij ermee had ingestemd of niet.

Van de Velde verbleef in Parijs, na overleg met NOC*NSF, buiten het olympisch dorp om zoveel mogelijk rust te creëren. Ook praatte hij niet met journalisten. Immers kreeg wel veel vragen over zijn medespeler, net als de tegenstanders van het Nederlandse duo.